أعلن مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية، فرنسوا فيون السبت 18 فبراير/ شباط، استمراره في حملته الانتخابية حتى الفوز.

وقال فيون في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو اليمينية الفرنسية: "كلما اقتربنا من تاريخ الانتخابات الرئاسية، كلما بات من المعيب أكثر حرمان اليمين من مرشح. وأنا أترك الأمر بين يدي الاقتراع العام. وقراري واضح.. أنا مترشح وسأمضي حتى الفوز".

وأكد فيون بأنه لن يتخلى عن حملته حتى لو وجه إليه اتهام مباشر بشأن الوظائف الوهمية لزوجته، بالرغم من أنه كان وعد في بداية هذه القضية بالانسحاب في حال وجه إلية القضاء تهما محددة ومباشرة.



