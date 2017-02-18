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رقم الخبر: 187749 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: اقتصاد  
أندونيسيا تقرر إستئناف إستيراد النفط الإيراني بعد فحصه

أندونيسيا تقرر إستئناف إستيراد النفط الإيراني بعد فحصه

أعلن مسؤول في وزارة الطاقة والثروات المعدنية الأندونيسية، أمس السبت، عن إستئناف استيراد النفط الايراني بعد الحصول على النتائج الايجابية لفحص النفط الايراني.

وأشار فيراتماجا بوجا المدير العام لدائرة النفط والغاز في وزارة الطاقة الأندونيسية، خلال تصريحاته للصحافيين، أشار الى أن الشحنة الأولى من المليون برميل من النفط الايراني التي اشترتها أندونيسيا من ايران ستصل الأسبوع الجاري الى البلاد.

يشار الى أن ناقلة نفط ايرانية تحمل 299 ألفاً و167 برميلاً من النفط انطلقت من الموانئ الايرانية وتصل هذا الأسبوع الى أندونيسيا وهي أول شحنة نفط ايرانية تصل الى أندونيسيا بعد إلغاء الحظر عن ايران.

وتعتزم أندونيسيا إجراء مباحثات وابرام اتفاقيات طويلة المدى لاستيراد النفط الايراني بعد فحص شحنة النفط التي تصلها. كما أنه من المفترض أن يزور وزير الطاقة الأندونيسي ايران نهاية الشهر الحالي لإجراء مباحثات مع الجانب الايراني حول تنمية العلاقات بين البلدين على صعيد النفط والغاز.

 
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