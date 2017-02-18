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رقم الخبر: 187748 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: اقتصاد  
إيران وصربيا ترغبان في تنمية التعاون في مجال المناجم والطاقة

إيران وصربيا ترغبان في تنمية التعاون في مجال المناجم والطاقة

التقى السفير الايراني لدى بلغراد حسين ملا عبداللهي، وزير الطاقة الصربي الكسندر انتيج، وبحث معه حول السبل الكفيلة بتنمية التعاون الثنائي في مجال المناجم والطاقة.

وأشار ملا عبداللهي، اليوم السبت، الى إزالة القيود الناجمة عن العقوبات بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، مؤكداً على إمكانية اتخاذ خطوات فعالة لتوثيق التعاون في مجال الطاقة من خلال استخدام القدرات والطاقات الموجودة. وصرح بأن العقوبات رغم العقبات التي أوجدتها أمام التعاون المشترك مع الدول الأخرى، لكنها ساهمت في تعزيز الثقة بالنفس والتنمية المحلية في البلاد.

وفيما لفت الى إقامة إجتماع في صربيا للتعريف بإمكانيات ايران التجارية والاقتصادية، أعلن ملا عبداللهي عن مشاركة واسعة للقطاعات الايرانية سواء الخاصة والحكومية لدراسة أرضيات التعاون بين البلدين على الأمد البعيد.

من جانبه، هنأ وزير الطاقة الصربي، ايران حكومة وشعباً بذكرى انتصار الثورة الاسلامية، معرباً عن أمله بأن يتم خلال زيارته المرتقبة الى طهران دراسة السبل الكفيلة بتطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

 
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