أكد مساعد وزير النفط للشؤون الهندسية والأبحاث والتقنية، حبيب الله بيطرف، على أهمية حضور ونشاط الشركات الايرانية في دول المنطقة، وقال: ان خبرات صناعة الحفر تشكل ذخراً للشركات الايرانية في المنطقة والأسواق الدولية.

وأضاف بيطرف، اليوم السبت، في الملتقى الدولي الرابع للتنقيب في طهران: ان الحفر يتميز بدور ستراتيجي في تطوير حقول النفط والغاز والصيانة للحقول النفطية سيما الحقول المشتركة. وأكد انه يتعين في نشاطات صناعة الحفر، الاهتمام بوضع التبادل الدولي والظروف الاقتصادية العالمية والقضايا الفنية .

وأشار مساعد وزير النفط الى ضرورة وضع الحصول على التقنيات والقضايا المرتبطة بالتمويل المالي للمشاريع في سلم أولويات الحكومة. وصرح: ان وزارة النفط تسعى الى تقييم الشركات الايرانية بهدف تمكينها واستقطاب التقنيات وتعزيز قدرة المنافسة للشركات الايرانية على صعيد المنطقة.

من جهته، أعلن المدير العام لشركة النفط الوطنية، علي كاردر، عن بلوغ حجم إنتاج النفط الخام الإيراني 4 ملايين برميل اعتباراً من الشهر القادم.

وخلال المؤتمر الدولي الرابع للتنقيب عن النفط، أمس السبت، أكد كاردر على ضرورة إستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال التنقيب، وقال: ان الخطة الخمسية السادسة للتنمية تنص على إنتاج مليار و300 مليون مترمكعب من الغاز وأربعة ملايين و700 ألف برميل من النفط يومياً. وأضاف: انه لتحقيق هذا الغرض ينبغي حفر 500 بئر جديدة في البلاد، مؤكداً حرص المؤسسة على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط.

ويقام الملتقى الدولي الرابع للحفر بمشاركة الشركات الايرانية والدولية بهدف بحث آخر المستجدات في صناعة الحفر على الصعيد الدولي.