أعلنت وزارة الطرق وبناء المدن الايرانية عن التوصل الى إتفاق نهائي مع شركة (تمويل ليزينغ) لتمويل شراء 77 طائرة (ايرباص) و(بوينغ) كأحد إجراءات الوزارة بعد الاتفاق النووي.

وأفاد الموقع الإلكتروني للوزارة، انه فضلاً عن عملية التمويل لشراء 77 طائرة، تجري الوزارة محادثات لتمويل 17 طائرة (ايرباص) و6 طائرات (بوينغ) و8 طائرات (ATR) من قبل الشركات المصنعة لهذه الطائرات. وأوضحت بأن المحادثات جرت مع شركة (MUT) الألمانية في مجال تصليح المحركات وقطع غيار الطائرات، حيث تم تصليح محركات هذه الطائرات من قبل هذه الشركة وشركات أخرى ومن ثم أعيدت الى البلاد.

يذكر أن وزارة الطرق الايرانية كانت قد أبرمت بعد الاتفاق النووي عقداً لشراء 80 طائرة (بوينغ) بقيمة 6ر16 مليار دولار، وعقداً آخر لشراء 100 طائرة (ايرباص) بقيمة 17 مليار دولار، إضافة الى عقد لشراء 20 طائرة متوسطة من طراز (ATR) بقيمة 400 مليون دولار.

ومن الإجراءات الأخرى لوزارة الطرق، عقد إتفاق لشراء 3 أجهزة رادار مع شركة (تالس) الفرنسية بقيمة نحو 11 مليون دولار وعقد الاتفاق النهائي مع شركة (vinci) الفرنسية لتطوير مطاري مشهد واصفهان وإنشاء وتجهيز محطة جديدة في مطار تبريز وعقد إتفاق إستشارة مع شركة (ناكو) الهولندية لتنفيذ مشروع تطوير مطار الإمام الخميني(رض) بطهران.

هذا وتوصلت شركة (آسمان) الايرانية للطيران إلى اتفاق لشراء 100 محرك طائرات من طراز (Tay650) من شركة (رولزرويس) والتسهيل في توفير قطع الغيار لتصليح المحركات في ايران، حيث ان المراحل التكميلية لتنفيذ الاتفاق رهن بحل مشكلة الإنتقالات المالية.

وأفاد مركز الإتصالات والإعلام بوزارة الطرق وبناء المدن الايرانية، في تقرير له، انه نظراً لضآلة حصة أميركا في تصنيع محرك (فوكر)، فلا حاجة لترخيص من (أوفاك). وقد اشترت شركة (آسمان) لغاية الآن محرك (فوكر 100) من شركة رولزرويس البريطانية، وتجري في الوقت الحاضر محادثات لشراء المزيد من المحركات من هذه الشركة.

ومن الإجراءات الأخرى المنجزة بعد الاتفاق النووي، إبرام عقد بين شركة (آسمان) وشركة (لوفتهانزا تكنيك) وإرسال محرك (ايرباص 340) الى ألمانيا للخضوع لعمليات تصليح أساسية وإعلان ألمانيا استعدادها لبيع طائرات لشركة (آسمان). كما تجري الآن محادثات مع شركة (TUI) الألمانية لاستئجار 3 طائرات من طراز (بوينغ 738) لفترة 3 أعوام.