أعلن المدير التنفيذي لشركة متخصصة في توليد الكهرباء، أن الحكومة الروسية ستقوم بتمويل بناء محطة بخارية لتوليد الكهرباء بطاقة 1400 ميغاوط من الكهرباء ومحطة للضغط للعالي خلال فترة تمتد الى 5 سنوات في محافظة هرمزكان.

وأشار محسن طرزطلب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، الى أن شركة (تكنوبروم اكسبورت) الروسية ستعمل بصفة مقاول على إنشاء المشروع بالتعاون مع الشركات الايرانية. ولفت الى أن المحطة تنقسم الى 4 أقسام كل قسم منها يقوم بتوليد 350 ميغاواطاً من الكهرباء، مؤكداً بأن المحطة متطورة تقنياً.