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رقم الخبر: 187744 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: اقتصاد  
طلبات الإستثمارات الأجنبية في إيران تبلغ 8ر5 مليار دولار
عقب الإتفاق النووي

طلبات الإستثمارات الأجنبية في إيران تبلغ 8ر5 مليار دولار

قال رئيس مؤسسة تطوير الصناعات الوطنية الايرانية: ان مستثمرين أجانب قدموا طلبات إستثمارية قدرها 8ر5 مليار دولار في أعقاب الاتفاق النووي.

وقال منصور معظمي، في تصريح أدلى به لفارس اليوم السبت على هامش ملتقى الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة والمناجم بمحافظة سمنان (شمال شرق): انه تم التوقيع على أكثر من 100 اتفاق للاستثمارات المشتركة. وأضاف: ان 6 إتفاقات جديدة ستوضع عليها اللمسات الأخيرة في غضون الشهر المقبل، كما ان 3 اتفاقات في مجال تصنيع السيارات قد دخلت حيز التنفيذ والتي ستدخل الأسواق في غضون الأسابيع المقبلة.

ووصف معظمي دوافع المستثمرين في القطاع الصناعي بالإيجابية للغاية، وأعرب عن أمله في ذات الوقت باستمرار الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال العام الجاري.

 
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