وقال منصور معظمي، في تصريح أدلى به لفارس اليوم السبت على هامش ملتقى الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة والمناجم بمحافظة سمنان (شمال شرق): انه تم التوقيع على أكثر من 100 اتفاق للاستثمارات المشتركة. وأضاف: ان 6 إتفاقات جديدة ستوضع عليها اللمسات الأخيرة في غضون الشهر المقبل، كما ان 3 اتفاقات في مجال تصنيع السيارات قد دخلت حيز التنفيذ والتي ستدخل الأسواق في غضون الأسابيع المقبلة.

ووصف معظمي دوافع المستثمرين في القطاع الصناعي بالإيجابية للغاية، وأعرب عن أمله في ذات الوقت باستمرار الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال العام الجاري.