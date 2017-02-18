أعلن حاكم محافظة شانلي اورفا، “غنوغور عظيم تونا” عن توقيف 26 شخصا على خلفية الانفجار الذي استهدف مبنى يقيم فيه قضاة وممثلو ادعاء عام في شانلي اورفا جنوب شرقي البلاد. وجاء في بيان عن موقع المحافظة الإلكتروني، اليوم “تمّ توقيف 26 شخصاً بينهم صاحب السيارة المفخخة، وعُرف أن السيارة جلبت من ناحية ديريك التابعة لمحافظة ماردين جنوب شرق تركيا”.



