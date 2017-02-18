واصلت سلطاتُ العدوِ الصِهيوني اعتداءاتِها بحقِ الفِلَسطينيين واظهرت مشاهدُ فيديو أجبارَ جنودِ العدوِ الصِهيوني افرادَ عائلةِ قراعين الفِلَسطينية في حيِ سلوان قربَ المسجدِ الاقصى بهدمِ منزلهِم بايديهِم والا فَسَيُضطَرونَ الى دفعِ مبالغَ كبيرةٍ كُلْفَةَ هَدمِهِ من قبلِ بلديةِ الاحتلالِ في القدس.



