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رقم الخبر: 187738 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: عربيات  
العدو يُجبر الفلسطينيين على هدم منازلهم في حي سلوان

العدو يُجبر الفلسطينيين على هدم منازلهم في حي سلوان

واصلت سلطاتُ العدوِ الصِهيوني اعتداءاتِها بحقِ الفِلَسطينيين.

واصلت سلطاتُ العدوِ الصِهيوني اعتداءاتِها بحقِ الفِلَسطينيين واظهرت مشاهدُ فيديو أجبارَ جنودِ العدوِ الصِهيوني افرادَ عائلةِ قراعين الفِلَسطينية في حيِ سلوان قربَ المسجدِ الاقصى بهدمِ منزلهِم بايديهِم والا فَسَيُضطَرونَ الى دفعِ مبالغَ كبيرةٍ كُلْفَةَ هَدمِهِ من قبلِ بلديةِ الاحتلالِ في القدس.

 

 
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