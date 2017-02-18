أعلن الحرس المدني الأسباني وفرق الإنقاذ أن مئات المهاجرين عبروا فجر الجمعة الحاجز المرتفع الذي يحيط بجيب سبتة الأسباني في المغرب وأصيب بعضهم بجروح.

وقالت أجهزة الإنقاذ على حسابها على موقع تويتر أن "الحرس المدني في سبتة يقدر عدد الذين نجحوا في دخول المدينة بحوالي 500".

من جهته، أكد الحرس المدني لوكالة فرانس برس أن "مئات" المهاجرين دخلوا وجرح بعضهم وكذلك عدد من افراد قوات الأمن.

وجيب سبتة محاط منذ مطلع الألفية الجديدة بسياج مزدوج يبلغ طوله ثمانية كيلومترات.

والجيب الذي تطالب بها الرباط يشكل مع مليلية الحدود الوحيدة بين القارة الافريقية وأوروبا ونقطة عبور للهجرة السرية انطلاقا من دول افريقيا السوداء والمغرب العربي.