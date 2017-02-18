هاجم مسلحون، الخميس، سوقا كبيرا في مدينة الفاشر السودانية، عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث توجد مبان حكومية.

وجاء الهجوم على سوق الفاشر، في ظل تأكيد الحكومة على أن النزاع في إقليم دارفور، قد انتهى.

وقال شهود عيان: "هاجم مسلحون كانوا في سيارات، السوق وراحوا يطلقون النار كما نهبوا بعض المتاجر"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأكد بيان صادر عن حكومة ولاية شمال دارفور وقوع الهجوم، مضيفا أن "هناك تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمجرمين".

واستهدف الهجوم السوق الواقع في شرق المدينة، بعد أسابيع من إقدام مسلح يرتدي زيا عسكريا على قتل 8 أشخاص في جبل مره وسط دارفور.