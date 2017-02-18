  • السبت ٢١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • السبت , فبراير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187674 تاريخ النشر: شباط 18, 2017 الوقت: 00:19 الاقسام: عربيات  
السودان.. هجوم مسلح على سوق في أكبر مدن دارفور

السودان.. هجوم مسلح على سوق في أكبر مدن دارفور

هاجم مسلحون، الخميس، سوقا كبيرا في مدينة الفاشر السودانية، عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث توجد مبان حكومية.

وجاء الهجوم على سوق الفاشر، في ظل تأكيد الحكومة على أن النزاع في إقليم دارفور، قد انتهى.

وقال شهود عيان: "هاجم مسلحون كانوا في سيارات، السوق وراحوا يطلقون النار كما نهبوا بعض المتاجر"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأكد بيان صادر عن حكومة ولاية شمال دارفور وقوع الهجوم، مضيفا أن "هناك تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمجرمين".

واستهدف الهجوم السوق الواقع في شرق المدينة، بعد أسابيع من إقدام مسلح يرتدي زيا عسكريا على قتل 8 أشخاص في  جبل مره وسط دارفور.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الخرطوم/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0695 sec