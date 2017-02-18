أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج ، أن الحلف تلقى طلبا رسميّا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، للمساعدة في تدريب وتطوير القوات المسلحة الليبية.

وقال ستولتنبرج ، خلال مؤتمر صحفي، الخميس ، «هذا الطلب تلقيناه الاربعاء وبدأنا في النظر في نوع الدعم الذي يمكننا تقديمه» لافتا أن «الطلب يتعلق بالمساعدة في إقامة مؤسسات أمنية ودفاعية».

وأضاف ستولتنبرج « سيبدأ مجلس الحلف بدراسة الطلب لرؤية كيفية تلبيته في أقرب وقت ممكن»، وذلك بعد أن أعلن الحلف أنه ينتظر مثل هذا الطلب ليبدأ بالإعداد لبرامج مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية، لإقامة البنى التحتية وتدريب العناصر البشرية في قطاعات الدفاع والأمن .