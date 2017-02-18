أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الجمعة، أن قوات الجيش قتلت 9 إرهابيين مسلحين بمنطقة العجيبة في ولاية البويرة، على بعد 125 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة، قضت قوات الجيش على 9 إرهابيين".

وتابع البيان أنه تم ضبط 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و3 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.

وكان الجيش الجزائري أعلن مقتل 5 مسلحين، الأربعاء، بنفس منطقة العجيبة وضبط خلالها 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.

وولاية البويرة الجبلية تدخل ضمن مثلث تحرك عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في الجهة الشرقية للعاصمة الجزائرية، الذي يضم أيضا تيزي وزو وبومرداس.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد المسلحين، الذين قتلهم الجيش إلى 21 منذ مطلع العام في هذه المناطق بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.