أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على 18 شخصا - من بينهم يمنيان وسوداني - شكلوا "4 خلايا إرهابية" ذات صلة بتنظيم "داعش".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث أمني باسم وزارة الداخلية قوله إن هذه العناصر وفرت "مأوى للمطلوبين أمنيا" من بينهم "انتحاريان فجرا نفسيهما في محافظة جدة" الشهر الماضي.

وأضاف أن الموقوفين كانوا يعملون على "اختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج والترويج له عبر الانترنت".

كما أسفرت العملية الأمنية التي استغرقت أيّاما عن ضبط عدد من الأسلحة الآلية وأكثر من مليوني ريال سعودي، بحسب المتحدث الأمني.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض الشهر الماضي على 13 باكستانيا و3 سعوديين للاشتباه في علاقتهم بهجمات انتحارية.

من جانب آخر كرست السلطات السعودية فشلها في حل كارثة السيول التي تضرب مناطقها. وقد أدّت الأمطار الغزيرة الى حدوث انهيارات صخرية وقطع عدد من الطرقات الحيوية إضافة الى دخول المياه لمنازل الناس، كل ذلك نتيجة لهشاشة البنية التحتية في المملكة.

وأفاد المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني السعودي أن مراكز التحكم والتوجيه بمناطق المملكة استقبلت منذ يوم الأحد وحتى صباح الخميس 1275 بلاغا، منها 138 في مدينة الرياض و952 في منطقة عسير و185 في المنطقة الشرقية جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأوضح المركز أن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز التحكم والتوجيه بمنطقة عسير، بينما بلغ عدد المفقودين حالتين، إحداهما في الرياض وأخرى في عسير وبلغ عدد الوفيات حالتان 1 في منطقة عسير و1 في منطقة الرياض وبلغ عدد المحتجزين والذين تم إنقاذهم (562) شخص على النحو التالي: 44 في الرياض و489 في منطقة عسير و14 في الشرقية و14 في منطقة مكة المكرمة و1 في منطقة نجران، مشيرا أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها (342) وإخلاء وإيواء (79) أسرة.

ودفعت الكارثة التي حلّت بالمملكة الجهات الرسمية إلى تبادل التهم حول المسؤوليات، وفي هذا السياق، ردّت "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة" على الاتهامات التي وجهها إليها البعض بالتقصير في التنبيه من الأمطار الغزيرة، وأكدت في بيان لها أن هذه الاتهامات عارية تمامًا من الصحة، مبرّرة موقفها بالقول إنها "وفرت المعلومات اللازمة عن الحالة الجوية للمنطقة خلال وقت زمني يسمح للجهات المختصة بالإعداد المبكر للأمطار".

وفي السياق قالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في السعودية في بيان أن قطارا خرج عن القضبان قرب مدينة الدمام في شرق المملكة الجمعة مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بعد أن تسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في "انجراف جزء من الخط الحديدي".

وأضاف البيان "تم تشغيل القطار الاحتياطي لنقل جميع الركاب البالغ عددهم (193) راكبا إضافة إلى طاقم الرحلة وعددهم (6 )" إلى الدمام بعد الحادث الذي وقع الساعة الواحدة صباح الجمعة تقريبا.

وقال البيان "تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين البالغ عددهم (18) حالة كانت إصاباتهم بسيطة".

وذكر البيان الذي نشرته وكاله الأنباء السعودية "باشرت المؤسسة صباح الجمعة إصلاح الأضرار التي تعرض لها الخط الحديدي والقطار تمهيدا لاستئناف الحركة بعد التحقق من سلامة وجاهزية الخط" الذي يربط بين الدمام والرياض.