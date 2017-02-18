اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ليلة الخميس، وصباح الجمعة، ستة مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن قوة عسكرية "إسرائيلية" اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين تشبته بتنفيذهم عملية رشق بالحجارة استهدفت حافلة "إسرائيلية" قرب حاجز "زعترة" العسكري جنوب نابلس، ما أدى إلى إصابة جندي "إسرائيلي" بجروح “طفيفة”.

وصباح الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مجدي أبو طه على حاجز "بيت حانون - إيرز" شمال قطاع غزة، وفقاً لشهود عيان.

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الجمعة، شابّا من بلدة برطعة المعزولة خلف الجدار العنصري جنوب غرب جنين، شمال الضفة المحتلة.

إلى ذلك يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجا على الاعتقال الإداري بحقهم.

ووفق الدائرة الإعلامية لنادي الأسير، فقد واصل الأسير الصحفي محمد القيق، الجمعة، إضرابه لليوم الثاني عشر على التوالي في سجن الجلمة، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وذكّر النادي بمواصلة الأسيرين جمال أبو الليل، ورائد فايز مطير، إضرابهما المفتوح عن الطعام، ابتداء من يوم الخميس في سجن" النقب" وذلك احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير مطير بتاريخ 14 شباط 2016، فيما اعتقلت الأسير أبو الليل في اليوم التالي، وأصدرت بحقهما أوامر اعتقال إداري ثلاث مرّات منذ اعتقالهما، مدة ستة أشهر في كل منها.

يذكر أن سلطات الاحتلال حولت العشرات من الأسرى للاعتقال الإداري دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، وتستند في إجرائها غير القانوني هذا على "ملفات سرية استخبارية"، أو بسبب عدم وجود أو نقص الأدلة ضد المعتقل.

من جانب آخر رأى المحلّل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنيع أن "الاستعدادات الاسرائيلية التي أُجريت عند الحدود الشمالية مع لبنان من الأبنية والجدران الإسمنتية المرتفعة التي أقيمت والوسائل الثقيلة التابعة الجيش تعكس تغييرين هامين: الأول الدفاع، والثاني وجود المال".

وأشار برنيع الى أن "الجيش يستثمر ملايين الشواكل في إعادة ترتيب الحدود مع لبنان وسوريا على الرغم من أن تهديد الحرب ليس مؤكدا ولا فوريا".