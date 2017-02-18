* الرئيس الأسد: نحارب من أجل شعبنا * استمرار الاشتباكات في درعا ومقتل 38 من الارهابيين

جددت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لانتهاكات النظام التركي التي يرتكبها بحق الشعب السوري ولاعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية وإلزامه بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وجاء في رسالتين متطابقتين وجهتهما الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الانتهاكات والاعتداءات التركية الخطيرة والمتكررة على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها تلقت سانا نسخة منهما الجمعة.. قامت قوات تركية بتاريخ 17 كانون الأول 2016 بالتوغل داخل الأراضي السورية في قرية توكي التابعة لمنطقة عامودا في محافظة الحسكة ترافقها مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “الجيش السوري الحر”.

وأشارت الوزارة إلى أنه بتاريخ 11 كانون الثاني 2017 أقدمت السلطات التركية على إدخال آليات ثقيلة إلى داخل الأراضي السورية شمال شرق قرية خرزة التابعة لناحية عامودا في محافظة الحسكة ترافقها عناصر من حرس الحدود التركي وقامت بشق طريق ترابي داخل الأراضي السورية بعمق نحو 20 مترا وبحفر خندق ووضع عوارض اسمنتية استكمالا لبناء الجدار العازل.

من جانبه أكد الرئيس الأسد أن الانتصار في حلب هو خطوة مهمة على طريق هزيمة الإرهاب والقضاء عليه في سورية وأنه ليس بوسعنا التحدث عن الانتصار في الحرب ما لم نلحق الهزيمة بالإرهابيين في كل مكان من سورية ونستعيد كل شبر منها ليعود تحت سلطة الحكومة.

وأوضح الأسد في مقابلة مع محطة راديو “اوروبا 1” وقناة “تي في 1” الفرنسيتين أن الغرب دعم الإرهابيين في سورية تحت مسمى “معتدلين” لكنه كان يدعم الأساس ذاته للقاعدة ولـ “داعش” ويدفع الآن ثمن سياسته تلك لافتا إلى أن السياسة الفرنسية بدأت منذ اليوم الأول بدعم الإرهابيين في سورية وهي مسؤولة مباشرة عن عمليات القتل الجارية فيها.

وبين الرئيس الأسد أن سورية لا تراهن على الانتخابات الغربية لأنها لا تأخذ ما يقوله المسؤولون الغربيون خلال حملاتهم على محمل الجد لأنهم يقولون شيئا للناخبين ليكسبوا أصواتهم وليس من أجل بلدهم.

وشدد الرئيس الأسد على أن روسيا تحترم سيادة سورية وهي تبني سياستها على القيم وعلى مصالحها وخصوصاً في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب مؤكدا “أننا نحارب من أجل الشعب السوري ولهذا السبب فإن الشعب السوري دعم حكومته وجيشه ورئيسه”.

ميدانياً نجح الجيش السوري وحلفائه بشرق حلب في تحرير بلدة حميمة الكبيرة وتلّتها الاستراتيجية وتطهيرهما بعد هجوم شنه على مواقع تنظيم داعش الارهابي وبذلك اقترب من بلدة ديرحافر شرق حلب.

وقتل وجرح خلال العمليات التي بدأت صباح الجمعة عشرات الارهابيين وتعمل وحدات الجيش السوري وقوات المقاومة حاليا على تثبيت مواقعها في المنطقة المحررة.

وانطلق الجيش السوري وحلفائه من جنوب بلدة شويليخ وشرق بلدة كركيز باتجاه بلدة حميمة الكبيرة وتقلصت المسافة عن بلدة ديرحافر الاستراتيجية الى 5.5 كيلومترا فقط وليست هناك اية قرى او بلدات في الطريق الى هذه البلدة.

ووضعت وحدات الجيش السوري والحلفاء حاليا تحرير البلدات القريبة من حميمة الكبيرة وتطهيرها ومن بينها بلدتي حميمة الصغيرة ورسم الكروم على جدول اعمالها.

ومهدت عملية استعادة بلدة حميمة الكبيرة في تسهيل نقل القوات والمعدات لتحرير بلدة دير الحافر.

وتهيمن تلة حميمة الكبيرة على البلدة وكذلك بلدة الشويليخ وتحد من الهجمات الاحتمالية التي يشنها الارهابيون.

وتعد بلدة دير الحافر، بعد بلدة الباب، المعقل الثاني لتنظيم داعش الارهابي ، بعد بلدة الباب، في محافظة حلب.

ونجحت قوات جبهة المقاومة في تحرير بلدات رسم الكبير ورسم الكما والشويليخ الواقعة شرق مطار كويرس العسكري بصورة كاملة.

هذا وتتواصل الاشتباكات في درعا بين قوات الجيش السوري والمقاومة والارهابيين، الذين اخذوا يستهدفون المدنيين بعد تكبدهم خسائر كبيرة.

وأفادت مصادر عسكرية، ان الاشتباكات بين قوات الجيش والعناصر الارهابيين مستمرة في جنوب مدينة درعا، في حين ان الارهابيين وبعد هزائمهم المتتالية في جنوب حي المنشية، استهدفوا الاهالي المدنيين بهجماتهم بقذائف الهاون.

وأعلنت المصادر ان الارهابيين نفذوا هجمات مدفعية مكثفة على المناطق السكنية في بلدة خربة الغزالة، مضيفا ان خسائر بالارواح والممتلكات لحقت بالمدنيين في هذه البلدة، الا انه لم تتوفر بعد ارقام دقيقة عن عدد القتلى والمصابين.

وأضافت هذه المصادر: ان قوات الجيش السوري رصدت تحركات الارهابيين في قرية الغارية الغربية في الريف الشرقي لمدينة درعا وقامت بدك مواقعهم بالمدفعية والصواريخ.

وأفادت المصادر ان 15 عنصرا من الارهابيين قتلوا وأصيب العشرات منهم فضلا عن تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية، مؤكدا ان القوات الخاصة التابعة للجيش السوري تمكنت ايضا من رصد مقر الارهابيين في جنوب شرق حي المنشية وفي الخطوة التالية قامت بتدميره بالكامل خلال القصف المدفعي، وقد قتل خلال هذه الهجمات ايضا 23 من الارهابيين من بينهم 5 من القياديين البارزين.

وكان الارهابيون بصدد التقدم نحو اللواء 132 التابع لقوات الجيش السوري ومنطقة الصحاري من خلال احتلال حي المنشية، الا ان محاولاتهم باءت بالفشل بمقاومة القوات السورية، وقد تم حتى الآن تطهير اكثر من 90 بالمائة من المناطق الجنوبية من حي المنشية من الارهابيين.

كما قُتل 24 مدنياً على الأقل بينهم 11 طفلاً في مدينة الباب السورية الخميس، وذلك في قصف للقوات التركية على المدينة، بحسب المرصد السوري المعارض.

من جهته، أعلن الجيش التركي الخميس، وفق ما نقلت وكالة أنباء الاناضول الحكومية، مقتل “15 من ارهابيي تنظيم داعش”، نتيجة “للعمليات العسكرية البرية والجوية” التي تنفذها قواته في المدينة.

وتشكل مدينة الباب التي تعد آخر ابرز معقل للارهابيين في محافظة حلب منذ نحو شهرين هدفاً رئيسياً لعملية “درع الفرات” التي تنفذها القوات التركية.