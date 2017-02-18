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رقم الخبر: 187667 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 23:42 الاقسام: محليات  
مساعد وزير الخارجية يؤكد استعداد ايران لدعم مسيرة السلام في افغانستان

مساعد وزير الخارجية يؤكد استعداد ايران لدعم مسيرة السلام في افغانستان

اكد مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون آسيا والمحيط الهادئ امام اللقاء السداسي حول افغانستان بموسكو ضرورة مشاركة دول المنطقة في مشاورات السلام الراسخ في افغانستان واستعداد ايران لدعم مسيرة السلام .

وتشارك وفود من روسيا وايران وافغانستان والصين وباكستان والهند في اللقاء السداسي حول افغانستان في مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو .

وبحث المشاركون في اللقاء السداسي التوجهات الاقليمية حول الوضع الامني في افغانستان ونشاط الجماعات الارهابية في المنطقة واتخاذ الاجراءات المناسبة لتعزيز مسيرة السلام والمصالحة الوطنية في افغانستان واتفقوا على تكريس المساعي لمكافحة الارهاب والتطرف التكفيري وكذلك التشاور حول السلام الراسخ في افغانسان على اساس المبادئ المحددة لاعادة الجماعات المعارضة المسلحة في افغانستان الى الحياة السلمية .

بدوره اكد رحيم بور رئيس الوفد الايراني في اللقاء السداسي ضرورة مشاركة دول المنطقة في هذه المشاورات معلنا استعداد ايران لدعم مسيرة السلام في افغانستان .

وفي ختام هذا اللقاء السداسي صدر بيان ختامي واتفق المشاركون في اللقاء على ان يعقد اللقاء المقبل بمشاركة باقي الدول المجاورة لافغانستان ودول اسيا الوسطى .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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