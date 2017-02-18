اعلن السفير الايراني لدى البوسنة محمود حيدري لدى لقائه وزير الشؤون المدنية البوسني عن استعداد ايران لاستئناف برنامج المبادلات الثقافية للبلدين وتعزيز العلاقات العلمية والجامعية لاسيما على صعيد التقنيات الحديثة.

وبحث حيدري مع وزير الشؤون المدنية البوسني عادل عثمانوفيتش سبل تطوير التعاون بين البلدين على الصعد الثقافية والرياضية.

بدوره اعرب الوزير البوسني عن ارتياحه لسير نمو العلاقات الثنائية وتطرق الى نشاطات وزارته في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وقال ان وزراة الشؤون المدنية مستعدة لتوظيف جميع الفرص والطاقات المتاحة للنهوض بالعلاقات بين البلدين.

واعرب عن امله في ان يلتقي نظيره الايراني في ساراييفو في المستقبل القريب .