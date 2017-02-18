أحيا المواطنين في العاصمة طهران بمظاهرات عائلية حاشدة، إنطلقت من أمام المقر السابق لخلية التجسس الأمريكية، وصولاً لميدان فلسطين، الذكرى السنوية للسيطرة على سفارة كيان الإحتلال الصهيوني بطهران.

وشهدت المظاهرات التي شاركت فيها أطياف عديدة من أبناء العاصمة طهران، سيما النشطاء في مجال الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ترديد المتظاهرين لشعارات مناهضة لأمريكا والكيان الصهيوني، وذلك تعبيراً عن غضبهم إزاء سياسات أمريكا والكيان الغاصب ضد الشعوب المظلومة في العالم عامة، والشعب الفلسيطني خاصة.

ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات كتب عليها شعار (كلنا لفلسطين) باللغات العربية، والفارسية، والأنكليزية.

وتأتي هذه المظاهرات تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وعشية إقامة الملتقى الدولي السادس لدعم الإنتفاضة الفلسطينية في الـ21 من فبراير/ شباط الجاري.

وشهدت مظاهرات إحياء الذكرى السنوية للسيطرة على سفارة الكيان الصهيوني (11 من فبراير/ شباط عام 1979 في طهران)، كلمات للنائب في مجلس الشورى الإسلامي "أمير خسجته" ، وممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران "ناصر أبو شريف" وحجة الإسلام "ميثم أمرودي" رئيس اللجنة الثقافية في الملتقى الدولي السادس لدعم الإنتفاضة الفلسطينية الذي سيقام في الـ21 من فبراير الجاري.