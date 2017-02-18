  • السبت ٢١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • السبت , فبراير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187665 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 23:35 الاقسام: محليات  
إحياء ذكرى السيطرة على سفارة الكيان الصهيوني بطهران

إحياء ذكرى السيطرة على سفارة الكيان الصهيوني بطهران

أحيا المواطنين في العاصمة طهران بمظاهرات عائلية حاشدة، إنطلقت من أمام المقر السابق لخلية التجسس الأمريكية، وصولاً لميدان فلسطين، الذكرى السنوية للسيطرة على سفارة كيان الإحتلال الصهيوني بطهران.

وشهدت المظاهرات التي شاركت فيها أطياف عديدة من أبناء العاصمة طهران، سيما النشطاء في مجال الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ترديد المتظاهرين لشعارات مناهضة لأمريكا والكيان الصهيوني، وذلك تعبيراً عن غضبهم إزاء سياسات أمريكا والكيان الغاصب ضد الشعوب المظلومة في العالم عامة، والشعب الفلسيطني خاصة.

ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات كتب عليها شعار (كلنا لفلسطين) باللغات العربية، والفارسية، والأنكليزية.

وتأتي هذه المظاهرات تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وعشية إقامة الملتقى الدولي السادس لدعم الإنتفاضة الفلسطينية في الـ21 من فبراير/ شباط الجاري.

وشهدت مظاهرات إحياء الذكرى السنوية للسيطرة على سفارة الكيان الصهيوني (11 من فبراير/ شباط عام 1979 في طهران)، كلمات للنائب في مجلس الشورى الإسلامي "أمير خسجته" ، وممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران "ناصر أبو شريف" وحجة الإسلام "ميثم أمرودي" رئيس اللجنة الثقافية في الملتقى الدولي السادس لدعم الإنتفاضة الفلسطينية الذي سيقام في الـ21 من فبراير الجاري.

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0669 sec