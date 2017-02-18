واشار الرئيس الآذربايجاني في هذا اللقاء الى المسيرة الناجحة لتنمية العلاقات بين باكو وطهران في شتى المجالات؛ موكدا على وجود امكانيات جيدة للتعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية.

واعرب علييف عن امله بان تسهم اللقاءات التي يجريها وزير العدل الايراني مع نظرائه الآذربايجانيين في توفير طاقات وامكانيات جديدة للتعاون بين البلدين على الاصعدة القضائية والقانونية.

واشار الرئيس الآذربايجاني الى اللقاءات المنتظمة بين المسوولي في طهران وباكو على مدي الاعوام الاخيرة؛ موكدا ان اللقاءات الحاصلة بين رئيسي البلدين تشكل موشرا على العلاقات المميزة التي تجمع بينهما.

واعتبر الزيارات المتبادلة للمسوولين الايرانيين والآذربايجانيين بانها خطوة هامة في اطار توطيد العلاقات بين باكو وطهران معربا عن امله بان تسهم زيارة وزير العدل الايراني الى باكو في تمتين العلاقات بين البلدين حول الشوون القضائية.

ونوّه علييف الى القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين ايران وآذربايجان مؤكدا بانها تشكل رصيدا ثمينا في سياق العلاقات الثنائية؛ مضيفا ان اهمية تطوير العلاقات بين طهران وباكو لا تقتصر على البلدين فحسب وانما تشمل المنطقة برمتها.

الى ذلك، اكد وزير العدل الايراني، خلال هذا اللقاء مع الرئيس الآذربايجاني، على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران وآذربايجان قائلا ان استمرار هذا المسار بحاجة الى الدعم القانوني والقضائي وتكاتف البلدين في هذا الاطار.

كما وقع وزير العدل الشيخ مصطفي بورمحمدي ونظيره الآذربايجاني فكرت محمد اف يوم الخميس في باكو بيانا مشتركا للتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية جمهورية آذربايجان.

وفي هذه الوثيقة تم التاكيد على التعاون القضائي والقانوني بين البلدين على اساس الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال الاعوام الماضية ومواصلة المحادثات والتعاون الثنائي في مجال القضايا الاساسية للقانون الدولي وعقد الاجتماعات التدريبية المشتركة في مجالات حقوق الاحداث والنساء.

ومن نصوص البيان المشترك استفادة القضاة وسائر كوادر الاجهزة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان من التكنولوجيا المتطورة وعلوم اليوم في تنفيذ العدالة.

وفي كلمة له اشار وزير العدل الايراني الى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال الاعوام الماضية واعتبر قضايا حقوق المواطنة والتعاون في مجال حقوق الانسان وحقوق الاطفال ومكافحة الارهاب والمخدرات وغسيل الاموال والتعاون التقني والتدريبي والبحثي من ضمن مجالات التعاون بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية.

واضاف بورمحمدي، ان ايران وجمهورية آذربايجان عازمتان على تعزيز التعاون بينهما في المجالات القانونية والقضائية.

من جانبه اعرب وزير العدل الآذربايجاني عن ارتياحه لتطوير التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي وقال، هنالك بيننا اتفاقية لانتقال المحكومين واسترداد المجرمين ولقد بحثنا خلال هذا اللقاء في مجالات جديدة للتعاون وتوصلنا الى نتائج جيدة.