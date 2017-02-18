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رقم الخبر: 187663 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 23:29 الاقسام: محليات  
إقامة مراسم اربعينية رحيل آية الله هاشمي رفسنجاني
بحضور رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين

إقامة مراسم اربعينية رحيل آية الله هاشمي رفسنجاني

اقيم المجلس التأبيني بمناسبة مرور اربعين يوماً على وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني مساء الخميس في مرقد الامام الخميني (رض) بطهران بحضور رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني واسرة الفقيد وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

ومن الشخصيات رفيعة المستوى التي شاركت في مراسم اربعينية رحيل آية الله هاشمي رفسنجاني يشار الى رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية حجة الاسلام محمدي كلبايكاني، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، والنائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، وآية الله هاشمي شاهرودي؛ والى جانبهم الحشود الغفيرة من ابناء الشعب الايراني.

وادلى مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية حجة الاسلام مجيد انصاري كلمة بالمناسبة اشاد فيها بشخصية الراحل هاشمي رفسنجاني؛ قائلا يجب ان نعتبر هذا الفقيد بمثابة الشجرة المثمرة التي تررعت في محضر الامام الخميني (رض)؛ مضيفا ان الراحل اصبح بطلا قوميا وتاريخيا في ظل انتهاله من النابيع الفكرية والروي النبيلة للامام الخميني (رضوان الله تعالي عليه).

واكد مساعد رئيس الجمهورية ان مراسم تابين الفقيد آية الله هاشمي رفسنجاني هذه تعتبر بمثابة مراجعة لتاريخ الثورة الاسلامية حيث قضي رحمه الله 60 عاما من عمره في مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والعلمية لتحقيق قيم هذه الثورة المباركة.

هذا وتوفي آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني مساء الاحد 08/01/2017، اثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 82 عاما.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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