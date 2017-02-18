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رقم الخبر: 187661 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 23:12 الاقسام: محليات  
وزير الارشاد الاسلامي: طريق الحج سيصبح ممهدا للحجاج الايرانيين ثانية
ويؤكد أن إرسال وفد الى السعودية رهن بقبول الشروط

وزير الارشاد الاسلامي: طريق الحج سيصبح ممهدا للحجاج الايرانيين ثانية

اعلن وزير الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي اميري بان طريق الحج سيصبح ممهدا للحجاج الايرانيين ثانية.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء الخميس في مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد ، اشار صالحي اميري الى سياسة ونهج الجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء موضوع الحج وايفاد الحجاج الى بيت الله الحرام وقال، انه وفي ضوء المشاورات التي اجريت مع المسؤولين السعوديين سيصبح طريق الحج ممهدا مرة اخرى.

واضاف، انه بناء على المراسلات التي اجريت وطلب السعودية من ايران، سيتم ارسال وفد يضم 5 اعضاء الى السعودية يوم 23 شباط /فبراير الجاري.

واضاف، انه سيتم ابلاغ المسؤولين السعوديين شروط الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، موضحا بان سياسة واستراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية هي ضمان امن وعزة وكرامة الحجاج الايرانيين.

كما اكد وزير الثقافه والارشاد الاسلامي رضا صالحي اميري ان ابعاث وفد ايراني الى السعودية للتفاوض بشان الحج رهن بقبول الاخيرة لشروط الجمهورية الاسلامية الايرانية بما يضمن كرامة الحجاج الايرانيين.

واضاف صالحي اميري في تصريح له خلال اجتماع مجلس ادارة محافظة كهكلويه وبويراحمد يوم الخميس، قائلا اذا ما وافقت السعودية على شروط ايران بما في ذلك احترام كرامة الحجاج الايرانيين وعزتهم فاننا سنبعث وفدا لتوفير ظروف ايفاد الزوار الايرانيين لاداء مناسك الحج في هذا العام.

 

 
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