التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، الجمعة، مع المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون سوريا، وذلك على هامش منتدى الامن الدولي بميونيخ.

وتناولت المحادثات بين محمد جواد ظريف وستيفان دي ميستورا، مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة الشأن السوري.

وأكد ظريف خلال اللقاء على ضرورة الحل السلمي للأزمة في سوريا وذلك من خلال المساعدة على الحوار السوري السوري بعيدا عن التدخلات الاجنبية، وضرورة تعزيز وقف اطلاق النار وإيصال المساعدات الى الاهالي المحاصرين والنازحين.

وكان الوزير ظريف قد وصل الجمعة الى مدينة ميونيخ بالمانيا للمشاركة في المنتدى الامني الدولي الثالث والخمسين.

ويرافقه في هذه الزيارة مساعد الخارجية رئيس لجنة متابعة تنفيذ (الاتفاق النووي)، خطة العمل المشترك، عباس عراقجي ومساعد الخارجية في الشؤون الاوروبية والامريكية مجيد تخت روانجي.

ويشارك في منتدى ميونيخ الامني رؤساء جمهوريات 10 دول الى جانب 8 رؤساء وزراء و30 وزيرا للخارجية وكذلك وزراء دفاع 20 دولة.

كما يشارك فيه الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والامين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي وامين عام جامعة الدول العربية وعدد آخر من كبار المسؤولين على المستوى الدولي.