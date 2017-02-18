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رقم الخبر: 187658 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 22:46 الاقسام: رياضة  
المنتخب الايراني يلحق الهزيمة بالمنتخب الامريكي ضمن نهائي كأس العالم في المصارعة الحرة
ورئيس الجمهورية يهنئ بالفوز..

المنتخب الايراني يلحق الهزيمة بالمنتخب الامريكي ضمن نهائي كأس العالم في المصارعة الحرة

الوفاق/ خاص- حسام روناسي - هنأ رئيس الجمهورية حسن روحاني المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة بفوزه الثمين الذي حققه على المنتخب الامريكي مساء الجمعة في بطولة كأس العالم، وقد سجل المنتخب الوطني الايراني فوزا في خمسة أوزان مقابل خسارته ثلاثة.

وقد شارك في ختام البطولة للمنتخب الايراني، مصارعون بثمانية أوزان، وقد حققوا النتائج التالية:
وزن 57 کیلو: حسن رحیمي 6 - راموس صفر
وزن 61 کیلو: اسماعیل بور 6 - استیبر 2
وزن 65 کیلو: میثم نصیري 5 - مولینارو 4
وزن 70 کیلو: حسین خاني 2 - جیمس غرین صفر
وزن 74 کیلو: یاراحمدي 2 - جردن باروز 3
وزن 86 کیلو: یزداني 4 (بالضربة الفنية) - تیلور 4
وزن 97 کیلو: امیر محمدي صفر - اسنایدر 6
وزن 125 کیلو: کمیل قاسمي 5 - صفر نك غویازدوفسکي
وكان المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة قد حقق مساء الخميس فوزه الثاني، بعد ان تغلب في جميع الاوزان على نظيره الهندي بنتيجة 8-0 .
وكان المنتخب الوطني الايراني قد حقق فوزه الاول على نظيره التركي بذات النتيجة صباح الخميس.
كما تغلبت ايران في لقائها الثالث على منتخب منغوليا بنتيجة 7 – 1، وبهذه النتائج تصدرت ايران المجموعة الثانية وتأهلت للمباراة النهائية في مواجهة متصدر المجموعة الاولى اميركا.  
وأقيمت المباريات العالمية للمصارعة الحرة في دورتها الخامسة والاربعين على مدى يومي الخميس والجمعة (16 و17 شباط / فبراير الجاري) في صالة الامام الخميني(رض) الرياضية في كرمانشاه.
هذا وضمت المجموعة الاولى للمنتخبات المشاركة 4 دول وهي روسيا واميركا وآذربايجان وجورجيا، فيما تشمل المجموعة الثانية ايران وتركيا والهند ومنغوليا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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