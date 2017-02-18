نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، قصفا بصواريخ الكاتيوشا على تجمعات العدوان في موقع الطلعة بنجران أسفر عن سقوط عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي نجران أيضا، قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة قبالة منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة.

وفي جيزان، لقي جندي سعودي مصرعه برصاص وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية شرق البيت الأبيض في الخوبة.





