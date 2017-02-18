  • السبت ٢١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • السبت , فبراير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187656 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 22:27 الاقسام: دوليات  
مظاهرات في امريكا في يوم بلا مهاجرين

مظاهرات في امريكا في يوم بلا مهاجرين

نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن بأجزاء مختلفة من الولايات المتحدة احتجاجا على سياسات الهجرة التي ينتهجها ترامب.

نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن بأجزاء مختلفة من الولايات المتحدة  احتجاجا على سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، فيما أغلقت متاجر أبوابها وغاب تلاميذ عن فصولهم الدراسية.
وحسب رويترز، دعا نشطاء إلى "يوم بلا مهاجرين" لتسليط الضوء على أهمية المولودين خارج الولايات المتحدة الذين يمثلون 13 في المئة من سكان البلاد أو أكثر من 40 مليون مواطن من الحاصلين على الجنسية الأميركية.
وكان ترامب قد عبر خلال حملته الانتخابية عن رفضه للمهاجرين غير الشرعيين الذين يقدر عددهم بنحو 12 مليونا مركزا على المخاوف من الجريمة العنيفة بينما وعد ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ومنع الإرهابيين المحتملين من دخول البلاد.
وفي حين لم يتسن تحديد عدد المشاركين في احتجاجات الخميس فإن الكثير من أصحاب المتاجر المتعاطفين مع القضية أغلقوا أبوابها وتنازل المهاجرون من الطبقة العاملة عن أجر اليوم.
قالت روزا كاسترو (13 عاما) وهي مواطنة أميركية في ديترويت شاركت في مسيرة مع أختها التي تبلغ من العمر 26 عاما وهي واحدة من عدد من أفراد أسرتها لم يحصلوا على وثائق إقامة رسمية بعد ويساورها القلق بشأن المستقبل "قلت لمعلمة اللغة الإنجليزية إنني لن أذهب إلى المدرسة وقالت إنها متفهمة."
ومنذ توليه الرئاسة الشهر الماضي وقع الرئيس الجمهوري أمرا تنفيذيا يحظر مؤقتا دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة وجميع المهاجرين إلى الولايات المتحدة. وعلقت محاكم اتحادية العمل بهذا الأمر.
وعبرت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين عن قلقها بعد مداهمات الأسبوع الماضي أسفرت عن القبض على أكثر من 680 شخصا يشتبه أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة.
ونظمت مسيرات وتجمعات للتعبير عن التضامن في مدن منها نورث كارولاينا وأوستن. وانضم الآلاف لمظاهرات في شيكاجو وديترويت.
وفي واشنطن أغلق أكثر من 50 مطعما أبوابها بينها مطاعم فاخرة.
وقالت روث جريسر (57 عاما) التي تملك أربعة مطاعم للبيتزا بمقاطعة كولومبيا "على حد علمي كل موظفينا من المهاجرين اختاروا أن يأخذوا اليوم عطلة... لدينا ثلاثة عمال مبتدئين وامرأة عجوز تصنع البيتزا" في إشارة إلى نفسها.
وانتقدت الرابطة الوطنية للمطاعم الامتناع عن العمل قائلة في بيان إن المنظمين "يعطلون أماكن عمل أميركيين يكدون من أجل محاولة إعالة أسرهم."


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0664 sec