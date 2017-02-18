قضت محكمة في شنغهاي، الجمعة، بالسجن ثماني سنوات على رجل فجر عبوة ناسفة العام الماضي في مطار بودونغ الدولي بالمدينة مما أسفر عن إصابة ثلاثة مسافرين على الأقل، وتأجيل رحلات.

وقالت المحكمة في بيان مقتضب إن تشو شينغ بو فجر العبوة الناسفة لأن "حياته لم تكن سلسة" فاتخذ خطوات متطرفة "للتنفيس عن غضبه" وأصاب ثلاثة أشخاص.

وكانت الحكومة قالت في البداية إن خمسة أشخاص أصيبوا، بينهم مفجر العبوة الناسفة.

وأخرج تشو شينغ بو زجاجة جعة تحتوي على متفجرات صنعها بنفسه من حقيبة الظهر التي حملها وقذفها على مكتب حجز التذاكر.

وبعد انفجار الزجاجة أخرج سكينا وأحدث جرحا في عنقه.

