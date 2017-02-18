وفي هذا السياق قال زعيم حزب (البيت اليهودي) نفتالي بينت: نحن أمام مرحلة جديدة، فبعد 24 عاماً، إنزل العلم الفلسطيني عن السارية، ورفع بدلاً منه العلم الصهيوني (..) للفلسطينيين دولتان، واحدة في قطاع غزة، وثانية في الأردن، وهم ليسوا بحاجة لدولة ثالثة، على حد قوله.

وزيرة القضاء (الإسرائيلية) الفاشية (إيليت شاكيد) هي الأخرى شاركت زعيم حزبها موقفه، واعتبرت أن ما صرّح به ترامب بمثابة مؤشر على رغبته في تعزيز التحالف القائم بين الولايات المتحدة والكيان الغاصب.

وحازت تصريحات الرئيس الأمريكي على رضا إعلام العدو أيضاً، حيث علّقت صحيفة (إسرائيل اليوم)، قائلة: دونالد ترامب جيد لليهود، فيما قالت القناة السابعة: الآن لنا صديق في البيت الأبيض!

وفي المقابل، شدد عضو اللجنة التنفيذية لـ (منظمة التحرير) الفلسطينية واصل أبو يوسف، على ضرورة التصدي للانحياز اللامحدود من جانب أمريكا لصالح الصهاينة.

وأكد أبو يوسف في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، أنه لا يمكن التسليم بهذا الوضع الخطير، وأمام هذه السياسات المجحفة، فإننا لن نسمح أن تُمس حقوقنا المشروعة.

وذكّر المسؤول الفلسطيني بأن ما أُعلن قبيل لقاء (نتنياهو - ترامب) من مواقف هو استكمال لما كان قد تعهد به الرئيس الأخير خلال حملته الانتخابية، موضحاً أنه ومنذ اللحظة الأولى لتسلّمه مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة أعطى الضوء الأخضر لـ (إسرائيل) كي تمضي في طريق بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، الأمر الذي من شأنه أن يقطع الطريق فعلياً على (حل الدولتين) الذي تم إسقاطه ودفنه بعد هذا اللقاء.

وكان مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات، قد صرّح بأن البديل الوحيد لـ (حل الدولتين) هو دولة ديمقراطية واحدة، وليس دولة (الأبرتايد) العنصرية التي يريدها الاحتلال.

أما عضو المكتب السياسي لـ (حزب الشعب) الفلسطيني وليد العوض، فحذر من مغبة الذهاب الآن باتجاه فرض الحلول الإقليمية، كما حذر من الأبعاد الخطيرة لتصعيد الخطاب المعادي للجمهورية الإسلامية في إيران، معتبراً ذلك خطوة نحو إعادة الأوضاع على مستوى المنطقة الى نقطة الصفر، وهو ما ينذر بحدوث انفجار كبير.

بدوره، قال النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري: إنه وأمام الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني لا بديل عن إنهاء الانقسام، والتوحد في مواجهة التحديات المتلاحقة.

فيما شدد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة غسان دغلس، على خطورة الهجمة الصهيونية الأخيرة التي تستهدف الأرض الفلسطينية، محذراً حكومة العدو من تبعات استمرارها.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء ارنا، لفت (دغلس) الى أن تصاعد وتيرة هذه الهجمة تزامن مع توسيع عمليات هدم المنازل في مناطق عدة من الضفة.

ونبّه دغلس الى أن تواصل هذا النهج الاستعماري من شأنه أن يقطع الطريق على أية مقترحات أو أطروحات سياسية، مضيفاً: إن استمرار الاستيطان على هذا النحو المتسارع يعني عملياً القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية.











