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رقم الخبر: 187653 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 22:18 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أضواء على الأرصفة لمنع الحوادث

أضواء على الأرصفة لمنع الحوادث

وضعت مدينة هولندية أضواء على الأرصفة المخصصة للمشاة، لمساعدة الأشخاص الذين لا يرفعون أعينهم عن هواتفهم الذكية خلال عبور الطرق بأمان.

وضعت مدينة هولندية أضواء على الأرصفة المخصصة للمشاة، لمساعدة الأشخاص الذين لا يرفعون أعينهم عن هواتفهم الذكية خلال عبور الطرق بأمان.
وصُممت خطوط الضوء بطريقة تلفت أنظار الأشخاص الذين ينظرون في هواتفهم، كما يتغير لون الضوء ليتناسب مع إشارات المرور.
في السياق، قال عضو المجلس المحلي للمدينة كيس أوسكام إن الهوس بالألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي جاء على حساب الاهتمام بحركة المرور.
في المقابل، رأت الجمعية الهولندية للسلامة المرورية "في في إن" أن الفكرة تعد "مكافأة على السلوك السيء"، حيث قال العضو في الجمعية خوسيه دي يونغ "إنها ليست فكرة جيدة أن تساعد مستخدمي الهواتف المحمولة على النظر في هواتفهم، ونحن لا نريد أن يستخدم الأشخاص الهواتف خلال تعاملهم مع حركة المرور، حتى أثناء المشي. يجب على الناس أن ينظروا حولهم دائمًا، للتحقق مما إذا كانت السيارات تقف بالفعل خلال الإشارات الحمراء".
وقد وضعت الأضواء بهدف التجربة في نقطة تقاطع واحدة، على مقربة من ثلاث مدارس في مدينة بوديغرافن، فيما تأمل الشركة التي طورت هذه التكنولوجيا أن توضع هذه الخطوط الضوئية في مدن أخرى في المستقبل.
ويجري حاليًا اختبار أضواء مماثلة على الأرصفة في مدينة أوغسبورغ الألمانية، لمساعدة ما يطلق عليهم اسم "مدمني الهواتف الذكية" في عبور معابر السكك الحديدية.


 

 
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