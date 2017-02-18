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رقم الخبر: 187652 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 22:19 الاقسام: اجتماعيات  
الجوع و إطالة العمر

الجوع و إطالة العمر

أكد باحثون من جامعة "بريغهم يونغ" الأميركية أن الجوع والتخفيف من السعرات الحرارية يساهم في إطالة العمر.

أكد باحثون من جامعة "بريغهم يونغ" الأميركية أن الجوع والتخفيف من السعرات الحرارية يساهم في إطالة العمر.
وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج بعد قيامهم بتجارب مطولة على الفئران المخبرية، وخلال التجارب قام العلماء بتقسيم تلك الفئران إلى مجموعتين، الأولى تم إخضاعها لنظام غذائي يعتمد على التقليل من كميات الطعام والسعرات الحرارية، أما المجموعة الأخرى فتم إطعامها بشكل طبيعي.
وأكد العلماء أنهم راقبوا خلال التجارب الحالة الصحية لتلك الفئران، وتبين أن فئران المجموعة الأولى عاشت لفترات أطول من تلك التي عاشتها فئران المجموعة الثانية، وبعد معاينة جثث الفئران الميتة، تبين أيضًا أن نسبة الريبوسومات اختلفت بين أجسام الفئران من المجموعتين، والريبوسومات هي خلايا حية صغيرة تقوم بوظيفة تجميع البروتينات في جسم الإنسان.
ووفقًا للعلماء، فإن اختلاف كميات الطعام؛ أدى إلى اختلاف مكونات الريبوسومات في أجسام تلك الفئران، الأمر الذي أثر على معدل انقسام خلاياها، فقد لوحظ أن انقسام الخلايا عند الفئران التي تناولت كميات أصغر من الغذاء انخفض بمقدار 25%، أي أن معدل الشيخوخة انخفض أيضًا.
وأشار العلماء إلى أن النتائج التي توصلوا إليها أثبتت فاعلية تقليل الطعام في إطالة عمر الفئران، لكن من السابق لأوانه تعميم تلك النتائج.

 

 
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