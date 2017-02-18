  • السبت ٢١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • السبت , فبراير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187651 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 23:00 الاقسام: رياضة  
سقوط كارلوفيتش عند الحاجز الاول

سقوط كارلوفيتش عند الحاجز الاول

سقط الكرواتي ايفو كارلوفيتش عند الحاجز الاول وخرج من الدور الثاني في دورة ممفيس الاميركية الدولية لكرة المضرب.

سقط الكرواتي ايفو كارلوفيتش عند الحاجز الاول وخرج من الدور الثاني في دورة ممفيس الاميركية الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها اكثر من 720 الف دولار، بخسارته امام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-7 (2-7) و3-6 الخميس.
وفي غياب الياباني كي نيشيكوري بطل الدورة في المواسم الاربعة الاخيرة والذي يغيب عن النسخة الحالية، مفضلا المشاركة في دورة بوينوس ايرس، صنف العملاق كارلوفيتش في المركز الاول واعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الثلاثة الاوائل الاخرين.
وحقق كارلوفيتش (مصنف 20 عالميا)، المعروف بارسالاته القوية، تسعة ارسالات ساحقة، لكنه في المقابل ارتكب خمسة اخطاء مزدوجة فلم يكن مشواره في هذه الدورة افضل من مشاركته الاسبوع الماضي في دورة كيتو الاكوادورية حيث خسر مباراته الاولى وخرج.
في المقابل، يبدو باسيلاشفيلي في احسن ايامه، والدليل بلوغه نصف نهائي دورة صوفيا الاسبوع الماضي بعد ان تخطى النمسوي دومينيك ثييم، صاحب المركز الثامن في التصنيف العالمي.
وقال الجورجي "العب بشكل جيد منذ شهر تقريبا، واشعر بأني في حال بدنية ونفسية جيدة. الفوز على لاعب من عيار كارلوفيتش سيزيدني بالتأكيد ثقة بالنفس".
ويلتقي باسيلاشفيلي في ربع النهائي مع الاسترالي ماتيو ايبدن الذي فاز على الاميركي تايلور فريتز 6-4 و4-6 و6-3.
وصعد الاميركي ستيف جونسون الرابع الى الدور ذاته بفوزه على مواطنه تيم سميتشك 3-6 و6-4 و6-2، وسيلتقي في ربع النهائي مع الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين الذي اقصى داريان كينغ من باربادوس 6-3 و6-صفر.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5902 sec