سقط الكرواتي ايفو كارلوفيتش عند الحاجز الاول وخرج من الدور الثاني في دورة ممفيس الاميركية الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها اكثر من 720 الف دولار، بخسارته امام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-7 (2-7) و3-6 الخميس.

وفي غياب الياباني كي نيشيكوري بطل الدورة في المواسم الاربعة الاخيرة والذي يغيب عن النسخة الحالية، مفضلا المشاركة في دورة بوينوس ايرس، صنف العملاق كارلوفيتش في المركز الاول واعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الثلاثة الاوائل الاخرين.

وحقق كارلوفيتش (مصنف 20 عالميا)، المعروف بارسالاته القوية، تسعة ارسالات ساحقة، لكنه في المقابل ارتكب خمسة اخطاء مزدوجة فلم يكن مشواره في هذه الدورة افضل من مشاركته الاسبوع الماضي في دورة كيتو الاكوادورية حيث خسر مباراته الاولى وخرج.

في المقابل، يبدو باسيلاشفيلي في احسن ايامه، والدليل بلوغه نصف نهائي دورة صوفيا الاسبوع الماضي بعد ان تخطى النمسوي دومينيك ثييم، صاحب المركز الثامن في التصنيف العالمي.

وقال الجورجي "العب بشكل جيد منذ شهر تقريبا، واشعر بأني في حال بدنية ونفسية جيدة. الفوز على لاعب من عيار كارلوفيتش سيزيدني بالتأكيد ثقة بالنفس".

ويلتقي باسيلاشفيلي في ربع النهائي مع الاسترالي ماتيو ايبدن الذي فاز على الاميركي تايلور فريتز 6-4 و4-6 و6-3.

وصعد الاميركي ستيف جونسون الرابع الى الدور ذاته بفوزه على مواطنه تيم سميتشك 3-6 و6-4 و6-2، وسيلتقي في ربع النهائي مع الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين الذي اقصى داريان كينغ من باربادوس 6-3 و6-صفر.



