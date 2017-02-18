لم يكن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو راضيا عن لاعبيه رغم فوز فريقه مانشستر يونايتد الانكليزي على ضيفه سانت اتيان الفرنسي 3-صفر الخميس في ذهاب الدور الثاني من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

وسجل السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الاهداف الثلاثة ليونايتد، رافعا رصيده الى 23 هدفا في موسمه الاول مع "الشياطين الحمر"، الا ان النتيجة لا تعكس مجريات المباراة وهذا ما دفع مورينيو الى انتقاد لاعبيه الذي افتقدوا الى التركيز اللازم حسب ما قال.

وافتتح ابراهيموفيتش التسجيل بعد ربع ساعة على انطلاق المباراة، ثم عانى يونايتد في الدقائق المتبقية من الشوط الاول حيث كان سانت اتيان الطرف الافضل وصولا الى الدقيقة 73 حيث اهدر البديل نولان رو فرصة ادارك التعادل، فدفع فريقه الثمن بعد دقيقتين فقط لان المهاجم السويدي اضاف الهدف الثاني قبل ان يختتم اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

واعتبر مورينيو ان فريقه قدم "اداء سيئا للغاية" في الشوط الاول، وعندما سئل البرتغالي عن السبب اجاب "غياب التركيز".

وتابع "ما ان دخلت غرفة الملابس (قبيل انطلاق المباراة) حتى شعرت ان هناك الكثير من الضجة، الكثير من الضحك، الكثير من الاسترخاء. ثم شعر مساعدو المدرب خلال فترة الاحماء ان بعض اللاعبين غير مركزين على ضخ الادرينالين المناسب في اجسادهم (مجازا)".

وواصل "ثم بدأت المباراة واول ما فعلناه هو اعادة الكرة (من قبل المدافع العاجي ايريك بايلي) ما سمح للمهاجم ان يكون وجها لوجه مع سيرخيو (الحارس الارجنتيني سيرخيو روميرو). انه غياب التركيز. عندما تفتقده (التركيز) سيكون من الصعب استعادته. كان الوضع صعبا في الشوط الاول".

واعترف مورينيو بان فريقه كان محظوظا لانهاء الشوط الاول متقدما 1-صفر "وحتى انا شخصيا عانيت على خط الملعب. الوضع كان صعبا والتواصل ايضا"، مشيرا الى ان الوضع اصبح "مختلفا جدا" بعد الاستراحة بين الشوطين.



سانت اتيان الضحية المفضلة لابراهيموفيتش



ولم يخف مورينيو انه كان يفضل اللعب في دوري ابطال اوروبا عوضا عن "يوروبا ليغ"، لكنه اكد ان هذه المسألة لا تبرر بتاتا انعدام التركيز عند لاعبيه.

واضاف "ادرك ان دوري الابطال هي المسابقة التي يريد الجميع المشاركة فيها والفوز بها. لكننا لا نلعب في دوري الابطال، بل نلعب في يوروبا ليغ. اختبرنا امرا مشابها في دور المجموعات لكن عندما كنا بحاجة الى الفوز، تمكنا من تحقيقه".

واكد ابراهيموفيتش (35 عاما) الذي دافع عن الوان باريس سان جرمان الفرنسي من 2012 حتى 2016 قبل الانتقال الى يونايتد الصيف الماضي، في مباراة الخميس ان سانت اتيان ضحيته المفضلة لانه رفع رصيده ضد الفريق الاخضر الى 17 هدفا في 14 مباراة خاضها ضده، لكن ثلاثيته الـ17 لم تكن الاجمل في مسيرته.

وجاء الهدف الاول من ركلة حرة جراء خطأ غير واضح ضده بعدما تحولت الكرة من فنسان باجو وخدعت حارسه ستيفان روفييه، فيما كان الهدف الثاني دون مجهود لانه كان وحيدا بمواجهة المرمى بعد تمريرة من البديل ماركوس راشفورد، والثالث من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه من كيفن تيوفيل-كاتيرين.

ورغم الافضلية الواضحة التي انهى بها يونايتد لقاء الذهاب، يأمل ابراهيموفيتش المشاركة في لقاء الاياب الاربعاء المقبل على ملعب "جوفري غيشار"، من اجل تعزيز سجله امام هذا الفريق الذي "ينفرد" بانه اكثر فريق يسجل السويدي في مرماه.

وعلق ابراهيموفيتش على هذا الامر قائلا "كل مرة العب فيها ضد سانت اتيان، ومع العمل الدؤوب، انجح في تسجيل الاهداف. سجلت بعضها اليوم (الخميس) وامل بتكرار الامر الاسبوع المقبل".





