أكد الفرنسي ارسين فينغر الجمعة انه سيكون مدربا في الموسم المقبل وان لم يكن على رأس الجهاز الفني لناديه الحالي ارسنال الانكليزي الذي ينتهي عقده معه في ختام هذا الموسم.

ويتولى فينغر (67 عاما) تدريب ارسنال منذ 1996، وقاده الى العديد من الالقاب المحلية ابرزها الدوري الممتاز في 1998، الا ان سلسلة تقارير صحافية خلال الاسابيع الماضية، تحدثت عن احتمال مغادرته في نهاية الموسم، لاسيما في ظل عدم تجديد عقده بعد.

وتزايدت الضغوط على فينغر في اعقاب الخسارة القاسية (1-5) امام بايرن ميونيخ الالماني الاربعاء في الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا، واكد المدرب الفرنسي انه سيتخذ بحلول آذار/مارس او نيسان/ابريل المقبلين قراره حول مستقبله مع النادي الانكليزي.

وشدد على انه "مهما جرى، سأواصل التدريب في الموسم المقبل، أكان هنا او في مكان آخر، هذا امر مؤكد" بالنسبة اليه.

واشار فينغر الى انه سيتحدث الى اعضاء مجلس ادارة النادي اللندني "لكنني غير راغب في الحديث عن نظرتهم الى مستقبلي. الاهم هو النادي، وليس مستقبلي".

وكان المدرب نفى هذا الاسبوع (قبل المباراة مع بايرن) تقارير صحافية تستند الى تصريحات نقلها عنه لاعب ارسنال السابق ايان رايت، قال فيها ان فينغر ابلغه بقرب انتهاء مسيرته مع النادي اللندني.

واشار فينغر في نفيه الى انه ليس "مستعدا" بعد للراحة من تدريب ارسنال، رابع ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز برصيد 50 نقطة تساويا مع توتنهام هوتسبر، وبفارق عشر نقاط عن المتصدر تشلسي.

وكان ارسنال حقق بداية جيدة هذا الموسم، الا ان اداءه تراجع بعض الشيء، وتلقى خسارتين متتاليتين في المراحل الثلاث الاخيرة من الدوري، الاولى امام واتفورد (1-2) والثانية امام تشلسي (1-3).



