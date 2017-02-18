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رقم الخبر: 187646 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 23:02 الاقسام: عربيات  
تسرّب مادة الأمونيا من شاحنة نقل جنوب حيفا

تسرّب مادة الأمونيا من شاحنة نقل جنوب حيفا

أفادت وسائل إعلام العدو اليوم عن تسرّب مادة الأمونيا جنوب حيفا، أثناء تعرّض شاحنة صهريج كانت تنقل هذه المادة الخطرة لحادث سير.

أفادت وسائل إعلام العدو اليوم عن تسرّب مادة الأمونيا جنوب حيفا، أثناء تعرّض شاحنة صهريج كانت تنقل هذه المادة الخطرة لحادث سير.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن شاحنة الصهريج كانت تنقل حاويتين على الطريق 70 بين مفترق هعماكيم ومنطقة يكناعم عيليت جنوب شرق حيفا، تحوي كل واحدة منهما ألف ليتر من الأمونيا.
ونتيجة لذلك، سارعت طواقم الشرطة الصهيونية ووحدة المواد الخطرة التابعة لمحطة حيفا إلى المكان لمعالجة الحادث.
وأشارت شرطة الاحتلال الى أن حجم التسرّب صغير، ومع ذلك تمّ قطع الطريق إلى حين تبيان حجم الضرر.
ووفق "يديعوت"، طُلب إلى المستوطنين الذين يسكنون على مسافة كيلومتر واحد من المكان البقاء في منازلهم إلى حين إنتهاء معالجة الحادثة.
وبسبب وقوع الحادث بالقرب من قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وسجن "كيشون"، طُلب الى المستوطنين عدم مغادرة المباني إلى حين الإنتهاء من معالجة ما حصل.

 

 
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