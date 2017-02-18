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رقم الخبر: 187645 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 22:59 الاقسام: عربيات  
بلاغ كاذب بوجود عبوة على متن طائرة لبنانية في اثينا

بلاغ كاذب بوجود عبوة على متن طائرة لبنانية في اثينا

ورد اتصال مجهول المصدر الى برج المراقبة في مطار اثينا أشار الى وجود عبوة على متن طائرة تابعة للطيران اللبناني.

ورد اتصال مجهول المصدر الى برج المراقبة في مطار اثينا أشار الى وجود عبوة على متن طائرة تابعة لطيران الشرق الاوسط "الميدل ايست" التي كانت تحط في مطار اثينا في رحلة عادية من مطار بيروت الدولي.
ولفتت الوكالة الوطنية للاعلام الى انه تم تفتيش الطائرة ولم يتم العثور على اي عبوة وان الاتصال كان كاذبا.
وقال مدير شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في حديث متلفز "ورد اتصال حول وجود عبوة على الطائرة فانزلت في اثينا حيث خضعت للتفتيش ولم يتم العثور على شيء"

 

 
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