قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن توسيع حلف شمال الأطلسي يجري بهدف ردع روسيا، على خلفية أنها تشكل تهديدًا كتهديد رئيسي للناتو.

وقال بوتين أمام القيادة العليا لجهاز الأمن الفيدرالي: "خلال قمة الناتو في يوليو/تموز العام الماضي في وارسو لأول مرة منذ عام 1989، اعتبرت روسيا تهديدا رئيسيا لأمن الحلف، وردعها أعلن على اساس أنه المهمة الرئيسية للناتو. وبهذا الهدف يجري توسيع الحلف".

وأضاف بوتين أن "روسيا تُستفز بشكل مستمر ويسعون لجرها للمواجهة ولا تتوقف محاولات التدخل في شؤونها الداخلية".

كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على "ضرورة استمرار العمل لتعزيز المناطق الحدودية ذات البنى التحتية غير المتطورة، بما في ذلك الشرق الأقصى للبلاد وفي منطقة القطب الشمالي".

حيث قال: "يجب الاستمرار في تحسين وتعزيز المناطق الحدودية ذات البنية التحتية الفقيرة، بما في ذلك حدود الشرق الأقصى وفي منطقة القطب الشمالي".



