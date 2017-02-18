ذكرت قناة "اللؤلؤة" أن السلطات الأمنية البحرينية في سجن جو المركزي تمارس أبشع أنواع التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين السياسيين في مبنى رقم 6 بالسجن.

وأفادت معلومات القناة أن مجموعة من المنتسبين للأجهزة الأمنية الأجانب وهم رضوان، مروان، طارق ومطر بقيادة الضابط عيسى الياسي دخلوا ليلًا إلى مبنى 6 وضربوا المعتقلين السياسيين مخلّفين إصابات متنوعة، ومن بينها واحدة بليغة نقلت إلى المستشفى.

وأكدت المعلومات أن دورات المياه ما تزال بدون مياه ساخنة على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة ما يضطر المعتقلين للاستحمام بالمياه الباردة، فضلًا عن استمرار إغلاق أبواب الزنازين.

ودعا المعتقلون السياسيون منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة وإعادة أبسط الحقوق لهم.



