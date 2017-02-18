أكّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن حسم المعركة مع "داعش" بات قريبًا جدًا، مشددًا على أهمية مراعاة وضع المعركة مع "الإرهاب الداعشي" الذي يحاول أن يفك الخناق عنه.

وقال مكتب رئيس الحكومة العراقية في بيان له "إن العبادي اطلع خلال اجتماع مع القادة العسكريين في مقر قيادة العمليات المشتركة، على سير عمليات "قادمون يا نينوى" واستعدادات القوات لتحرير الساحل الأيمن للموصل".

وأضاف المكتب أن "العبادي أجرى اتصالات بالقيادات الميدانية واستمع الى استعداداتهم للمعركة"، مشيدًا بالقوات العسكرية التي سطرت "أروع الملاحم".

بدوره، أكد القائد في مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، أن القوات الأمنية أكملت جميع مستلزمات معركة تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل.



