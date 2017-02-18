قتل 3 جنود مصريين وأصيب 9 آخرين من قوات الأمن بينهم ضابط بشظايا متفرقة وإصابات خطيرة، الجمعة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في وسط سيناء، وفقا لما ذكرته مصادر عسكرية.

وأوضحت المصادر أن المتشددون من تنظيم بيت المقدس فجروا العبوة الناسفة عن بعد في مدرعة كانت تمشط طريق مركز الحسنة بوسط سيناء قرب مصنع أسمنت سيناء.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفي عجرود العسكري بالسويس.





