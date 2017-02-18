وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن حول الانتهاكات والاعتداءات التركية الخطيرة والمتكررة على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة اراضيها جاء فيها ان الاعتداءات التركية تأتي في سياق العدوان المستمر للنظام التركي منذ اكثر من خمس سنوات والمتمثل في تقديم مختلف اشكال الدعم العسكري والمادي واللوجستي للجماعات الارهابية المسلحة واستقدام المقاتلين الارهابيين الاجانب وتيسير دخولهم الى سورية.

اضافت ان حكومة الجمهورية العربية السورية تجدد مطالبتها مجلس الامن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي الموصوفة التي يرتكبها بحق الشعب السوري ولاعتداءاته المتكررة على الاراضي السورية.



