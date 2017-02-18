  • السبت ٢١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • السبت , فبراير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187634 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 21:29 الاقسام: دوليات  
مواجهات بين الشرطة وناشطين بيئيين شمال الصين

مواجهات بين الشرطة وناشطين بيئيين شمال الصين

وقعت مواجهات بين الشرطة الصينية وعدد من المتظاهرين المناصرين للبيئة والمناهضين لإنشاء مصنع ضخم للألومنيوم بمدينة داتشينغ شمال البلاد.

وقعت مواجهات بين الشرطة الصينية وعدد من المتظاهرين المناصرين للبيئة والمناهضين لإنشاء مصنع ضخم للألومنيوم بمدينة داتشينغ شمال البلاد، بحسب ما افادت “وكالة الليبية”.
وقالت الوكالة إن “عشرات المتظاهرين تجمعوا خارج مكاتب حكومية في داتشينغ في ظل تواجد مكثف للشرط فيما تم إلقاء القبض على شخصين اثنين على الأقل”.
وأضافت الوكالة أن “التظاهرات أقيمت رغم تعهدات من الحكومة المحلية بتجميد مشروع إقامة المصنع”، ولفت الى ان “حكومات الصين المحلية عادة ما تعلن تعليق المشروعات عقب موجات التظاهرات وذلك قبل شهورمن البدء فيها بسرية”.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/0885 sec