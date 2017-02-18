وقعت مواجهات بين الشرطة الصينية وعدد من المتظاهرين المناصرين للبيئة والمناهضين لإنشاء مصنع ضخم للألومنيوم بمدينة داتشينغ شمال البلاد، بحسب ما افادت “وكالة الليبية”.

وقالت الوكالة إن “عشرات المتظاهرين تجمعوا خارج مكاتب حكومية في داتشينغ في ظل تواجد مكثف للشرط فيما تم إلقاء القبض على شخصين اثنين على الأقل”.

وأضافت الوكالة أن “التظاهرات أقيمت رغم تعهدات من الحكومة المحلية بتجميد مشروع إقامة المصنع”، ولفت الى ان “حكومات الصين المحلية عادة ما تعلن تعليق المشروعات عقب موجات التظاهرات وذلك قبل شهورمن البدء فيها بسرية”.



