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رقم الخبر: 187632 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 21:31 الاقسام: دوليات  
محاكمة عشرات الهولنديين بتهمة القتال في سوريا والعراق

محاكمة عشرات الهولنديين بتهمة القتال في سوريا والعراق

فتحت النيابة العامة في هولندا تحقيقات في قضايا نحو 190 مواطنا يقاتلون إلى جانب جماعات إرهابية في العراق وسوريا.

فتحت النيابة العامة في هولندا تحقيقات في قضايا نحو 190 مواطنا يقاتلون إلى جانب جماعات إرهابية في العراق وسوريا، ومن المقرر أن تبدأ أولى محاكماتهم الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم مكتب النيابة العامة “هؤلاء الأشخاص يعتقدون أن نظامنا القضائي لن يطالهم، لكننا لم نقل ابدا أننا لن نلاحقهم”.
وأضاف “لقد ارتكبوا جرائم بشعة، ويعتقدون أنه لا يمكن الوصول إليهم، لكن ذلك ليس صحيحا”.

 
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