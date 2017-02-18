أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيحه الكسندر اكوستا لتولي منصب وزير العمل، ليكون أول شخص من أصل أميركي لاتيني يختاره ترامب في إدارته.

واكوستا هو مدع فدرالي سابق في فلوريدا، يشغل حاليا منصب عميد كلية الحقوق في جامعة فلوريدا انترناشول، كما عمل في المجلس الوطني لعلاقات العمل وترأس قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل.

ورشح ترامب اكوستا بعد انسحاب مرشحه الأول اندرو بوزدير بسبب سجله في الأعمال وقضايا اخرى متعلقة بحياته الشخصية.



