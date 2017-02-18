  • السبت ٢١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • السبت , فبراير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187630 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 21:32 الاقسام: دوليات  
أميركي من أصل لاتيني مرشح لمنصب وزير العمل الامريكي

أميركي من أصل لاتيني مرشح لمنصب وزير العمل الامريكي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامبترشيحه الكسندر اكوستا لتولي منصب وزير العمل، ليكون أول شخص من أصل أميركي لاتيني يختاره ترامب في إدارته.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيحه الكسندر اكوستا لتولي منصب وزير العمل، ليكون أول شخص من أصل أميركي لاتيني يختاره ترامب في إدارته.
واكوستا هو مدع فدرالي سابق في فلوريدا، يشغل حاليا منصب عميد كلية الحقوق في جامعة فلوريدا انترناشول، كما عمل في المجلس الوطني لعلاقات العمل وترأس قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل.
ورشح ترامب اكوستا بعد انسحاب مرشحه الأول اندرو بوزدير بسبب سجله في الأعمال وقضايا اخرى متعلقة بحياته الشخصية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0703 sec