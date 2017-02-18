|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 187630
|تاريخ النشر: شباط 17, 2017
|الوقت: 21:32
|الاقسام: دوليات
|
أميركي من أصل لاتيني مرشح لمنصب وزير العمل الامريكي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامبترشيحه الكسندر اكوستا لتولي منصب وزير العمل، ليكون أول شخص من أصل أميركي لاتيني يختاره ترامب في إدارته.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيحه الكسندر اكوستا لتولي منصب وزير العمل، ليكون أول شخص من أصل أميركي لاتيني يختاره ترامب في إدارته.
واكوستا هو مدع فدرالي سابق في فلوريدا، يشغل حاليا منصب عميد كلية الحقوق في جامعة فلوريدا انترناشول، كما عمل في المجلس الوطني لعلاقات العمل وترأس قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل.
ورشح ترامب اكوستا بعد انسحاب مرشحه الأول اندرو بوزدير بسبب سجله في الأعمال وقضايا اخرى متعلقة بحياته الشخصية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر