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رقم الخبر: 187629 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 21:11 الاقسام: منوعات  
مصارع يحرق منافسه وينهي المباراة بكارثة

مصارع يحرق منافسه وينهي المباراة بكارثة

بشكل مأساوي انتهت مباراة للمصارعة بعد أن أصيب أحد المصارعين بحروق مروعة بعد سقوطه على طاولة مشتعلة بالقرب من الحلبة.

وفي التفاصيل أن المصارع المكسيكي الذي يلقب بـ (سانجر شيكانا جونيور)، كان يشارك في المباراة، التي أقيمت في مدينة (مونكلوفا) بالمكسيك، إلى جانب (هيغو دي سنتوريون)، حيث كانا ينافسان اللاعبين الملقبين بـ(بيبي راب) و(هيفي روك)، وخلال المباراة قام كل من (بيبي راب) و(هيفي روك) بإشعال النار في طاولة توجد بجانب الحلبة، لكن مع تصاعد حدة الشجار تم إلقاء (سانجر) على الطاولة المشتعلة ويُعتقد أن منافسيه كانا يحاولان إلقاءه عبر ألسنة اللهب، لكن انتهى به الأمر على الطاولة، مما أسفر عن إصابته بحروق في جسده.

وسارع الطاقم الأمني لإيقاف المباراة وإخماد النيران، وتم نقل (سانجر) إلى المستشفى، حيث قال الأطباء إنه أصيب بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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