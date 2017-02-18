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رقم الخبر: 187627 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 21:33 الاقسام: دوليات  
ترامب يهاجم الصحافة

ترامب يهاجم الصحافة

هاجم الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشدة “عدم نزاهة” الصحافة في اول مؤتمر صحافي منفرد في البيت الابيض.

هاجم الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشدة “عدم نزاهة” الصحافة في اول مؤتمر صحافي منفرد في البيت الابيض.
واكد الرئيس الاميركي ان “عددا كبيرا من الصحافيين في البلاد لا يقولون لكم الحقيقة” و”مستوى انعدام النزاهة (لدى وسائل الاعلام) هو خارج السيطرة”.
واضاف ترامب الذي ركز هجومه على شبكة “سي ان ان” ان “غالبية وسائل الاعلام في واشنطن ونيويورك ولوس انجليس لا تتحدث من اجل مصالح الشعب بل للمصالح الخاصة ولمن يفيدون من نظام متصدع في شكل مؤكد”.
وتابع “انا هنا مجددا لاوصل رسالتي في شكل مباشر الى الشعب” الاميركي.

 

 
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