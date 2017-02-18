هاجم الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشدة “عدم نزاهة” الصحافة في اول مؤتمر صحافي منفرد في البيت الابيض.

واكد الرئيس الاميركي ان “عددا كبيرا من الصحافيين في البلاد لا يقولون لكم الحقيقة” و”مستوى انعدام النزاهة (لدى وسائل الاعلام) هو خارج السيطرة”.

واضاف ترامب الذي ركز هجومه على شبكة “سي ان ان” ان “غالبية وسائل الاعلام في واشنطن ونيويورك ولوس انجليس لا تتحدث من اجل مصالح الشعب بل للمصالح الخاصة ولمن يفيدون من نظام متصدع في شكل مؤكد”.

وتابع “انا هنا مجددا لاوصل رسالتي في شكل مباشر الى الشعب” الاميركي.



