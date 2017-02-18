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رقم الخبر: 187626 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 21:20 الاقسام: دوليات  
مقتل عشرات المسلحين بعمليات للجيش الباكستاني

مقتل عشرات المسلحين بعمليات للجيش الباكستاني

قال مسؤولون باكستانيون: إن قوات الأمن قتلت 39 متشددا مسلحا على الأقل في عمليات أمنية عقب هجوم انتحاري في ضريح صوفي شهير جنوبي البلاد، تبناه تنظيم داعش.

وذكر 3 مسؤولين أمنيين أن المداهمات، التي جرت أثناء الليل أدت أيضا إلى اعتقال 47 مشتبها بهم، بما في ذلك عدد من الاعتقالات في إقليم السند، حيث وقع الهجوم على الضريح.

وأشار المسؤولون إلى أن الغارات استهدفت مخابئ المسلحين، وأدت إلى تبادل إطلاق النار مع المتمردين، وقتل 39 متشددا على الأقل في العمليات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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