اصدرت محكمة في مونتينيغرو الخميس حكما بسجن ثلاثة من الصرب ادانتهم بالتورط في المحاولة الانقلابية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وحكم على الكسندر اليكسيسيتش وبيريشا اندريتش وميلوس اشيموفيتش بالسجن خمسة أشهر لكل منهم بعد ان اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم في إطار صفقة مع النيابة العامة.

واعترف المتهمون ب”إنشاء منظمة إجرامية” كانت تخطط للسيطرة على البرلمان واغتيال رئيس الوزراء السابق ميلو ديوكانوفيتش يوم الانتخابات.

وقالت المحكمة في بيان ان الحكم نهائي. وهو أول حكم في قضية شهدت اعتقال نحو 15 صربيا عشية انتخابات 16 تشرين الأول/اكتوبر.



