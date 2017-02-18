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رقم الخبر: 187625 تاريخ النشر: شباط 17, 2017 الوقت: 21:27 الاقسام: دوليات  
مونتينيغرو تسجن ثلاثة صرب للاشتباه بتورطهم في محاولة انقلابية

مونتينيغرو تسجن ثلاثة صرب للاشتباه بتورطهم في محاولة انقلابية

اصدرت محكمة في مونتينيغرو الخميس حكما بسجن ثلاثة من الصرب ادانتهم بالتورط في المحاولة الانقلابية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

اصدرت محكمة في مونتينيغرو الخميس حكما بسجن ثلاثة من الصرب ادانتهم بالتورط في المحاولة الانقلابية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وحكم على الكسندر اليكسيسيتش وبيريشا اندريتش وميلوس اشيموفيتش بالسجن خمسة أشهر لكل منهم بعد ان اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم في إطار صفقة مع النيابة العامة.
واعترف المتهمون ب”إنشاء منظمة إجرامية” كانت تخطط للسيطرة على البرلمان واغتيال رئيس الوزراء السابق ميلو ديوكانوفيتش يوم الانتخابات.
وقالت المحكمة في بيان ان الحكم نهائي. وهو أول حكم في قضية شهدت اعتقال نحو 15 صربيا عشية انتخابات 16 تشرين الأول/اكتوبر.

 

 
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