وكان القائمون على مهرجان فجر الدولي قد دعوا اعضاء الاتحاد الدولي للمنتجين السينمائين (International Federation of Film Producers Associations" (FIAPF" لتقييم المهرجان وتصنيف رتبته بين المهرجانات الدولية خاصة وان المهرجان بدورته لهذه السنة يراعي كل المعايير الدولية التي يتوجب توفرها في المهرجان لكي يصنف ضمن المهرجانات الافضل في العالم.

وقال الايراني محمد مهدي عسكر بور نائب رئيس الاتحاد حول هذا الامر: لقد اثير موضوع تقييم وتصنيف مهرجان فجر الدولي على حاشية اجتماع الهيئة العامة للاتحاد وتكلمنا مع المسؤولين المؤثرين في الاتحاد وتقدم السيد رضا مير كريمي رئيس مهرجان فجر لهذه السنة بطلب للاتحاد الدولي للنظر في تقييم المهرجان.

واضاف عسكر بور: هناك استعداد كامل لاقامة مهرجان فجر بعد شهرين في طهران ويحتمل ان يحضر رئيس الاتحاد او احد اعضائه فعاليات المهرجان ليرفع بعد ذلك تقريراً لتقييمه.

وقال عسكربور: لا يوجد حاليا ما يقلق في هذا الشان وكل شيء يسير على ما يرام ما عدا امر واحد هو موعد اقامة المهرجان الذي يقارب موعد اقامة مهرجان كان وهذه ستحل ايضاً.

ويذكر ان مهرجان فجر الدولي هو القسم الثاني لمهرجان فجر السينمائي الذي يتشكل من قسمين محلي خاص بالاعمال الايرانية ودولي تشارك فيه افلام من جميع انحاء العالم، وكان قبل ذلك يقام المهرجان بشقيه في موعد واحد حتى انفصلا في السنة الماضية واستقلا في موعدين بين كل قسم ثلاثة اشهر.

وقد أعلنت الهيئة الإعلامية لمهرجان فجر على لسان السيد شجاع نوري أن المهرجان حاول استدراك ما تم اهماله في الدورات السابقة، وأكد شجاع نوري: نحن نحاول الوصول إلى نقطة نستطيع من خلالها أن ندعي بأننا استطعنا تغطية كل أنواع السينما العالمية، ونريد أن نضع المنتخب والأفضل منها في خدمة متابعي مهرجان فجر السينمائي الدولي، وهذا الأمر كان بحاجة إلى زمن وتخطيط جيدين ولله الحمد فلقد حققنا نتائج مرضية.

واتطرق شجاع نوري: على سبيل المثال بعد تسجيل مهرجان فجر السينمائي الدولي في موقعين الكتورنيين مهمين film freeway و Fest home ، والذي يتم من خلالهما تسجيل أسماء الأفلام المشاركة في مهرجانات عالمية هامة، فلقد تقدم أكثر من ۵۰۰۰ فيلم طويل وقصير بطلبات للمشاركة في مهرجان فجر السينمائي الدولي بدورته الخامسة والثلاثين.

يذكر أن الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي الدولي ستقام في الفترة بين العشرين والثامن والعشرين من ابريل/نيسان المقبل في العاصمة الإيرانية طهران