عرض الفيلم السينمائي الايراني «الرحيل، (رفتن) للمخرج نويد محمودي في عدة مدن امريكية بدءاً من اليوم الجمعة 17 شباط / فبراير.

وتتولى مؤسسة «شيد فيلم» الايرانية لتوزيع الافلام السينمائية عرض الفيلم في المدن الأمريكية.

وسيعرض الفيلم الايراني في دور العرض السينمائية لعدة مدن في امريكا منها: دالاس وفيرجينيا وسان فرانسيسكو وجورجيا مينيوسوتا ومدن أخرى.

وستبدأ عروض الفيلم في امريكا من مدينة دالاس الليلة في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، ومن ثم تستمر عروضه في المدن الاخرى في الايام القادمة.

فيلم «الرحيل» هو احدث افلام المخرج نويد محمودي ومن تأليف جمشيد محمودي وانتج في السنة الماضية.

الفيلم يحكي قصة حب يعاني فيها الحبيب من كل شيء الا المحبوب، وهو قصة الم، الم الهجرة والترحال.