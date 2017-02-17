وقد تم التأكید في جلسة المجلس الاستراتیجي الخاص بالدول الناطقة بالعربیة علی أهمیة تعلیم اللغة الفارسیة من أجل تعریف الحضارة الایرانیة الاسلامیة ونقل قیمها المتأصلة في أعمال مشاهیر اللغة والادب الفارسي في المنطقة وذلك بعد الاحساس بقلة الاهتمام بالتعريف بالادب الایراني المعاصر في هذه الدول الامر الذي زاد العزم علی تبیان هذا الدور بخاصة تعریف مكانة المرأة في الادب الایراني المعاصر.

وبهذه المناسبة أقدمت مؤسسة سعدي وبهدف صياغة خطتها الاستراتیجیة في تعلیم اللغة الفارسیة والاستفادة من خبرات وآراء الخبراء والنشطاء في كل منطقة مثل الملحقین الثقافیین والسفراء واساتذة اللغة الفارسیة الذین یعملون في هذه المناطق علی تشكیل عشرة مجالس استراتیجیة تتناول الدول التي تتكلم الفارسیة او التي تضم مجمعات وكیانات تتكلم الفارسیة في مختلف مناطق العالم وذلك حسب السیاسات العامة والبرامج التعلیمیة الخاصة بكل منطقة مع الاخذ بنظر الاعتبار كافة القضایا والامور التي تخص كل منطقة ومن كافة النواحي.